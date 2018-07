Harley-Davidson er ramt af handelskrig og nedjusterer forventningerne

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske motorcykelproducent Harley-Davidson er ramt på pengepungen af den globale handelskrig.



Motorcykelproducenten nedjusterer forventningerne til 2018 i forbindelse med sit regnskab for andet kvartal tirsdag og venter nu en driftsmargin på 9-10 pct. i år mod tidligere 9,5-10,5 pct.



Selskabet oplyser ifølge Bloomberg News, at effekten bliver omkring 35 mio. dollar i år, og at det især skyldes told på amerikanske varer, som EU har indført som modsvar på USA's told på blandt andet stål og aluminium.



Den økonomiske effekt af handelskrigen er dog langt mindre end frygtet blandt investorerne på aktiemarkedet.



Samtidig var Harley-Davidsons finansielle resultater i andet kvartal bedre end ventet.



Omsætningen bakkede til 1,53 mia. dollar fra 1,57 mia. dollar året før, men analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med et dyk til 1,42 mia. dollar.



Det justerede overskud per aktie lød på 1,52 dollar i kvartalet, og det var en fremgang fra 1,48 dollar i samme periode året. Analytikerne havde dog ventet et fald til 1,41 dollar.



Aktien stiger 7,2 pct. på børsen i USA, men er samlet set faldet 13 pct. i år.



/ritzau/FINANS