Novo-konkurrent leverer stærk vækst og opjustering

Den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly har tirsdag afleveret et bedre regnskab, end mange havde ventet, og selskabet krydrer de gode tal i andet kvartal med en opjustering af prognosen for hele året.



Eli Lilly omsatte blandt andet for 770 mio. dollar af den hurtigtvirkende insulinanalog Humalog, der er den væsentligste konkurrent til Novos Novolog. Det var en vækst på 13 pct. og mere end 80 mio. dollar bedre end forudset i markedet ifølge Bloomberg News.



GLP-1-analogen Trulicity voksede 62 pct. til 780 mio. dollar og var dermed det bedst sælgende middel. Estimatet blandt analytikerne lå på 721 mio. dollar ifølge Bloomberg.



Den samlede omsætning voksede således til 6,36 mia. dollar, hvilket var bedre end selv den mest positive analytikers gæt. Snitestimatet lå på 6,05 mia. dollar blandt Bloombergs adspurge analytikere.



For hele 2018 venter Eli Lilly nu en omsætning på 24,0 til 24,5 mia. dollar - tidligere hed spændet 23,7 til 24,2 mia. dollar.



I formarkedet stiger Eli Lilly-aktien 2,3 pct. til 90,96 dollar.



/ritzau/FINANS