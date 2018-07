Den svenske børsmægler Nordnet, der foruden Sverige også er aktiv i de resterende skandinaviske lande, havde i andet kvartal stigende indtægter blandt andet på grund af tilgangen af nye kunder.



I perioden fra april til juni kom der 19.500 nye kunder til børsmægleren, som mange private investorer bruger som platform til at handle aktier og andre typer værdipapir. Det bidrog til at sende indtægterne op med 7 pct. til 316,6 mio. svenske kr.



Til gengæld pegede pilen den anden vej for indtjeningen, da driftsoverskuddet i andet kvartal faldt med 27 pct. til 31,3 mio. svenske kr. Det gav på bundlinjen et overskud efter skat på 29,1 mio. svenske kr., hvilket var et fald på 22 pct. I regnskabet for perioden, der er offentliggjort tirsdag morgen, fremgår det, at det blandt andet er øgede driftsudgifter, som har medvirket til at trykke indtjeningen.



For de enkelte markeder nævner Nordnet for Danmarks vedkommende, at den danske fondsbørs klarede sig dårligst i kvartalet sammenlignet med de andre børser i Skandinavien ved at notere et samlet fald på 2 pct.



/ritzau/FINANS