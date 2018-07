Italiensk detailkæde hapser spansk høreapparatkæde

Den spanske høreapparatkæde Gaes Medica har fundet en køber.



Italienske Amplifon betaler 528 mio. euro (3,93 mia. kr.) for den spanske virksomhed, som hidtil har været familieejet - og samtidig var den største privatejede specialforhandler i branchen.



Gaes sidder på omtrent 40 pct. af det spanske marked med sine høreklinikker, og derudover har selskabet også en markant position i Sydamerika.



"Købet er en unik mulighed for Amplifons vækststrategi i det spanske kernemarked takket være et meget genkendeligt varemærke og det mest udbredte netværk," skriver Amplifon, som venter at have handelen på plads inden udgangen af 2018.



Gaes har sit eget private label-brand inden for høreapparater, hvor nogle af de større producenter leverer komponenter. Derudover sælger selskabet også brandede produkter fra andre producenter. Både danske William Demant Holding og Sivantos leverer ifølge Ritzau Finans' oplysninger til Gaes-kæden.



Gaes blev sat til salg i foråret, og rygter om kæden svirrede på den amerikanske AAA-branchemesse i april. Blandt producenterne af høreapparater blev William Demant og schweiziske Sonova, to af verdens største, nævnt som mulige købere.



Det hænger sammen med, at de to selskaber har en klar strategi om ligeledes selv at drive detailbutikker med høreapparater - såkaldt vertikal integration - for at høste synergieffekter.



Amplifon nævner også "væsentligt" synergipotentiale som baggrund for opkøbet, og italienerne venter en positiv effekt på indtjeningen per aktie allerede i første år.



/ritzau/FINANS