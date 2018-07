Mærsk: Havnekonkurrent så mindre vækst i andet kvartal

Væksten i antallet af flyttede containere var en hel del lavere hos havneoperatøren DP World i andet kvartal sammenlignet med første.



I DP Worlds havne blev der flyttet i alt 18,0 mio. tyvefodscontainere (TEU) i andet kvartal, hvilket svarede til en vækst på 2,5 pct. - eller 3,8 pct. på sammenlignelig basis. Væksten var størst i Nord- og Sydamerika samt Australien.



I første kvartal havde DP World ellers vist en vækst på 7,3 pct. - og 8,4 pct. på organisk basis.



"Vores portefølje har leveret en opmuntrende præstation i første halvår af 2018, hvor alle regioner bidrog til væksten. Men som ventet var der en opbremsning i vækstraten i andet kvartal på grund af et sværere sammenligningsgrundlag, da der var en vækst på 10,7 pct. i andet kvartal af 2017 drevet af vundne markedsandele fra de nye rederialliancer," siger DP World's chef, Sultan Ahmed Bin Sulayem, i regnskabet.



"Mens gepolitisk modvind og nylige ændringer i handelspolitik fortsætter med at give usikkerhed for containermarkedet, viser vores volumen i første halvår, at vores portefølje er velplaceret til at levere vækst," fortsætter sultanen.



DP World er en af de fem største havneselskaber i verden og konkurrerer med Mærsks APM Terminals. 80 pct. af aktierne i DP World ejes af Dubais statslige investeringsselskab.



/ritzau/FINANS