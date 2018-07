GN mister amerikansk storaktionær

Relateret indhold Artikler

Kapitalforvalteren T. Rowe Price er ikke længere storaktionær i GN Store Nord.



Det fortæller GN i en meddelelse til fondsbørsen, da T. Rowe Price har solgt aktier og nu ejer mindre end 5 pct. af det danske høreapparts- og lydudstyrsselskab.



Amerikanske T. Rowe Price blev storaktionær i GN i april 2014, da selskabet gik over en ejerandel på 5 pct., og forvalteren øgede GN-satset til mere end 10 pct. i januar 2015. Grænsen på 10 pct. blev passeret i modsat retning i januar 2016.



GN-aktien er siden april 2014 steget fra godt 130 kr. per aktie til omkring 300 kr. per aktie i dag.



/ritzau/FINANS