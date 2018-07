Relateret indhold Artikler

Konsolideringerne fortsætter med raskt tempo ind i tredje kvartal, og det gælder også fortsat i sundhedssektoren.



Seneste skud på opkøbsstammen er købet af den amerikanske hospitalskæde Lifepoint af Apollo Global Management LCC for den nette sum af 2,52 mia. dollar.



Det bekræfter de to selskaber mandag, efter at nyhedsbureauet Reuters fredag sendte aktien op i eftermarkedet med en ubekræftet historie om overtagelsen.



Inklusive gæld og minoritetsinteresser værdisætter aftalen sygehusaktien til 5,6 mia. dollar.



Apollo vil betale 65 dollar per aktie i Lifepoint, som mandag derfor er steget med 34 pct. til 64,25 dollar. I eftermarkedet fredag var der således tilsyneladende en mindre overreaktion på nyheden, da aktien steg så meget som 43 pct.



Planen er, at kapitalfonden Apollo vil sammenlægge Lifepoint med sin eksisterende forretning inden for sygehusservices i landområderne i USA, RCCH Healthcare Partners.



RCCH driver 16 sundhedsforretningen i 12 forskellige delstater i USA, mens Lifepoint driver 71 hospitaler, også hovedsageligt i amerikanske landområder, og har en årlig omsætning omkring 6,4 mia. dollar.



Aktien i Lifepoint faldt fredag i ordinær handel med 1,4 pct. og havde en markedsværdi på 1,9 mia. dollar ved lukketid.



