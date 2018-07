Relateret indhold Aktieordbog

Carnegie har set gode tegn i Topdanmarks seneste regnskab og hæver efterfølgende både kursmål og anbefaling for det danske forsikringsselskab.



Regnskabet, der kom fredag, blev ellers taget dårligt imod af markedet og sendte Topdanmark-aktien 7,4 pct. lavere til kurs 284.



Det skyldtes, at Topdanmark havde større udgifter til brandskader end ventet og derfor tjente færre penge, end markedet havde sat næsen op efter. Det var samtidig det første regnskab siden efteråret 2015, hvor Topdanmark ikke opjusterede sin prognose for helåret.



Carnegie hæver dog sit kursmål for Topdanmark til 325 kr. fra 310 kr. og sætter samtidig anbefalingen op til "køb" fra "hold".



Den svenske investeringsbank fremhæver, at udsigterne for Topdanmarks omkostninger ser bedre ud end tidligere.



Topdanmark handles mandag eftermiddag uændret i forhold til fredagens lukkekurs på 384 kr.



/ritzau/FINANS