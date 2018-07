Danske Maersk Line er ikke længere sat i skammekrogen i Nigeria, hvor landets havnemyndigheder har haft suspenderet rederiet og tre andre på grund af en tvist om havnefaciliteter.



Suspenderingen af Maersk Line - samt Cosco Shipping, APS og Lansal - trådte i kraft lørdag den 14. juli, og var ifølge Nigerian Ports Authority (NPA) sat til at løbe ti dage.



Allerede fredag den 20. juli fik Maersk Line dog igen lov til at flytte containere ind og ud af landet, oplyser Maersk Line mandag til Shippingwatch og bekræfter over for Ritzau Finans.



- Alle forretningsaktiviteter er tilbage i fuldt tempo, og skibsdriften blev genoptaget straks, skriver Mærsks pressekontor.



PLADS TIL CONTAINERE



Sagen har bundet i en diskussion om "holding bays" i havnene - opbevaringsplads til især tomme containere. Ifølge Nigerian Ports Authority har selskaberne haft for lidt opbevaringsplads eller undladt at udnytte den.



Samtidig har havneområderne i Apapa nær hovedstaden Lagos været plaget af dårlig logistik og enorme trafikpropper, der udløste en strejke blandt lastbilchauffører.



Suspenderingen af de fire rederier var ifølge havnemyndighederne et forsøg på at løse lastbilchaufførernes protester.



Mærsk har dog fastholdt, at rederiet lever fuldt op til de lokale krav.



- Maersk Line driver i øjeblikket fire holding bays i Lagos-området med en opbevaringskapacitet på 8150 tyvefodscontainere (teu), hvilket svarer til mere end 50 pct. af den gennemsnitlige aflastning fra skibene og lever op til den nigerianske havnemyndigheds regler, skrev Mærsk sidste uge i en udtalelse.



- Begrænsninger i infrastrukturen gør havnen og adgangsvejene overbelastede, hvilket begrænser flowet af containere ind og ud af havnen, lød det endvidere fra Mærsk.



UNDERSØGER ANKLAGER AFPRESNING



Ifølge den nigerianske avis The Guardian er en del af årsagen til lastbilejernes- og chaufførernes strejke også, at det militære personale, der kontrollerer trafikken i området, angiveligt afpresser dem for penge.



Derfor oplyser de nigerianske havnemyndigheder også, at det vil se undersøge anklagerne om afpresning af lastbilchaufførerne foretaget af embedsmænd fra Nigerian Navy, den nigerianske politistyrke og NPA's sikkerhedspersonale.



Samtidig forsikrer NPA, at "syndere" vil skulle stå skoleret og blive mødt af landets love, skriver The Guardian.



/ritzau/FINANS