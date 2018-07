Stigende udgifter til piloter rammer Ryanairs pengepung

Større udgifter til piloter og lavere kundepriser har gjort indhug i første kvartals overskud hos det irske lavprisflyselskab Ryanair.



Det forklarer administrerende direktør Michael O'Leary i en kommentar til selskabets regnskab for første kvartal, der er fremlagt mandag.



I månederne april, maj og juni - som selskabet betegner som første kvartal - faldt nettooverskuddet med 20 procent i forhold til året før.



Det endte således på 319 millioner euro, fremgår det af selskabets regnskab. Det svarer til 2,4 milliarder kroner. Resultatet er dog stort set på linje med, hvad analytikerne havde forventet. De havde ventet et nettooverskud på 318,4 millioner euro.



Michael O'Leary peger ligeledes på højere oliepriser og fraværet af halvdelen af påsken i kvartalet som årsager til indtjeningsfaldet.



Direktøren kan dog glæde sig over en stigning i flytrafikken, hvor antallet af gæster i kvartalet steg med syv procent til 37,6 millioner.



Onsdag og torsdag i denne uge har lavprisflyselskabet været nødsaget til at aflyse 600 flyafgange til eller fra Belgien, Portugal og Spanien.



Det sker på grund af strejke blandt kabinepersonalet, der har varslet en arbejdsnedlæggelse i protest med Ryanairs lønforhold. Det vil påvirke op mod 100.000 passagerer, har Ryanair vurderet.



Tidligere på måneden offentliggjorde selskabets kabinepersonale ifølge Reuters en liste med 34 krav til Ryanairs ledelse. De indeholder blandt andet "en fair løn at leve for" og bedre betaling på sygedage.



Omvendt betragter Ryanair strejkerne som uberettigede. Selskabet mener, at kabinepersonalet "nyder god betaling".



/ritzau/