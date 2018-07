Relateret indhold Tilføj søgeagent Santa Fe Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Santa Fe Aktieordbog

Det er udfordringer på nøglemarkederne Storbritannien og Australien, der er så store, at de ikke kan kompenseres af en god udvikling på markederne i Kontinental-Europa og USA, der er baggrunden for fredagens nedjusteringen fra Santa Fe.



Det siger CFO Christian Møller Laursen til Ritzau Finans.



- Udfordringerne i UK og Australien er så store, at resten ikke kan samle op på det, siger han og tilføjer:



- De initiativer, vi sætter i værk, kan ikke nå at få effekt og vende udviklingen i år, derfor nedjusterer vi nu.



Problemerne i UK er relateret til usikkerheden i forbindelse med brexit, som har været en medvirkende årsag til nedjusteringen - den fjerde fra Santa Fe - siden brexit afstemningen i juni 2016.



Problemerne i Australien skyldes, at omstillingen fra fokus på virksomhedskunder til private kunder går langsommere end ventet.



- Vi havde ventet hurtigere at kunne omstille organisationen fra at fokusere på Corporates til private end det har været tilfældet. Vi har stadig det fokus, men har ikke haft effekten endnu. Det tager længere tid, end vi havde regnet med, siger Christian Møller Laursen.



Det oplyses i meddelelsen, at der er sat initiativer i værk for at vende udviklingen.



- Vi kan ikke få nok sat i gang for indeværende 1år. De vil først få effekt næste år, vurderer Christian Møller Laursen og tilføjer, der bliver kigget både på besparelser og salgsindsats.



Der vil komme flere detaljer om det, når Santa Fe fremlægger regnskab for andet kvartal 30. august.



/ritzau/FINANS