45 metroarbejdere får 9,5 millioner kroner tilbage i løn, som de blev snydt for, mens de arbejdede på metrobyggeriet for det portugisiske betonfirma Cinterex.



Det skriver Fagbladet 3F.



Dermed slutter fem års kamp om, hvem der skal betale regningen, efter at Cinterex gik konkurs i 2013.



- Det har været en lang og sej kamp, men nu kan vi endelig udbetale den løn, som de her 45 ansatte har ventet på, fortæller Silas Grage.



Han er faglig sekretær hos Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Forbund (BJMF), der organiserer størstedelen af de ansatte på Metro Cityringen.



I 2013 skrev Fagbladet 3F, at rumænske og portugisiske arbejdere blev udsat for løndumping.



