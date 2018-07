Topdanmark-direktør: Teknik er medvirkende grund til ingen opjustering

Relateret indhold Tilføj søgeagent Topdanmark Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Topdanmark

Topdanmark fastholder forventningerne til indeværende regnskabsår. Det er første gang siden tredje kvartal 2015, at koncernen ikke opjusterer forventningerne.



Det er dog teknik, som egentlig har sit udspring i, at der siden finanskrisen har været meget gode finansmarkeder.



- Vi har standardforudsætninger for, hvor meget investeringsafkastet skal være, og det lægger vi mekanisk ind hvert år forklarer CFO Lars Thykier til Ritzau Finans.



Udvikler markedet sig bedre, så kan Topdanmark opskrive, og det har i flere år været tilfældet.



Desuden har afløbsgevinster kunnet hjælpe til at give opjusteringer.



Forsikringskoncernen ser efter andet kvartal i år den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1050-1150 mio. kr. Combined ratio, der populært sagt sætter udbetalte erstatninger og omkostninger i forhold til præmierne, ses lande på 88-89 for hele 2018 eksklusive afløbsgevinster.



/ritzau/FINANS