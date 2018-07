Coop vil droppe metaldåser til dine hakkede tomater

I fremtiden skal du lede længere efter konservesdåser, der er lavet i metal, når indkøbsturen går til Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta eller Irma.



Supermarkedskoncernen Coop oplyser nemlig, at man vil udskifte dåserne fra koncernens egne varemærker ud med såkaldte bricks, der primært består af fibre.



Tiltaget er en del af Coops såkaldte emballagestrategi, fortæller ansvarlighedsdirektør Signe D. Frese.



- I den sagde vi, at vi ville vende og dreje hver eneste vare med henblik på at se på, hvordan vores varer kan blive genanvendt så meget som muligt, siger hun.



De første varer er allerede i butikkerne nu. Det omfatter hakkede tomater, som ifølge Signe D. Frese er noget af det, som danskerne køber mest af.



