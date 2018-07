SAS kan blive hårdt ramt af nye regnskabsregler

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

Nye regnskabsregler betyder, at udsving i dollarkursen kan få stor indflydelse på SAS' driftsresultat og bundlinje.



Nye regnskabsregler, kaldt IFRS16, som træder i kraft fra 2019, betyder, at tallene på SAS' resultatopgørelse kan svinge en hel del mere end tidligere. Det betyder også, at dollarkursen vil få større konsekvenser for det skandinaviske flyselskab.



- Det kan betyde en stigning i volatiliteten i vores resultatopgørelse, når vores leasingbetalinger bliver påvirket af valutaudsving, siger Jan Torberger, der er økonomichef i SAS, til Jyllands-Posten Erhverv.



De nye regnskabsregler gør, at operationelle leasingkontrakter nu skal over på virksomhedernes balance og tælle som gæld. Denne ændring kan især få stor betydning for SAS, der betaler sine leasede fly i dollars, hvorfor valutakursen kan påvirke selskabets driftsresultat betydeligt.



SAS skal hver måned omregne gælden på balancen fra dollars til svenske kroner samt nedskrive og registrere en renteomkostning på selskabets gæld, som gør at valutaudsving kan få bundlinjen til at glide både op og ned.



Björn Tibell, der er IR-chef hos SAS, siger til Jyllands-Posten, at regnskabsreglerne bliver en udfordring for flyselskabet.



I regnskabsåret 2016/2017 var værdien af operationelle leasingforpligtelser på 15,5 mia. svenske kroner, som efter de nye regler skal lægges til selskabets gæld og øvrige forpligtelser, der i forvejen lå på 24,4 mia. svenske kroner.



Hovedudfordringen for SAS er ifølge Jan Torberger at undgå, at valutaudsving ødelægger de underliggende regnskabstal. Jan Torberger tilføjer, at på grund af de nye regnskabsregler vil SAS blive nødt til at kræve større kreditgrænser ved bankerne og måske også ved flere finansielle modparter.



