Svensk Ørsted-konkurrent løfter omsætning mens driftsresultat falder

Det svenske energiselskab Vattenfall, der konkurrerer med danske Ørsted inden for havvind, løftede omsætningen i andet kvartal, mens driftsoverskuddet omvendt blev mindsket.



I april, maj og juni omsatte selskabet for 31,96 mia. svenske kr., og det er en fremgang fra de 29,31 mia. svenske kr., Vattenfall kunne fremvise på den post i andet kvartal sidste år.



Driftsresultatet, EBIT, faldt omvendt til 2,78 mia. svenske kr. fra 4,40 mia. svenske kr. i perioden året forinden, og i regnskabet fremgår det, at det var varmeforretningen, der bidrog negativt i kvartalet, hvilket blev delvist opvejet af et mere positivt resultat i vindforretningen.



/ritzau/FINANS