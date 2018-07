Relateret indhold Artikler

Google truer med højere mobilpriser fra Samsung, Huawei og andre Androidproducenter efter gigantbøde på 32 mia. kr.



Det skriver Berlingske Business.



Sundar Pichai, der er topchef for Google, overvejer at hæve priserne for de mobilproducenter, som fremstiller mobiler med Android-software. Overvejelsen kommer i kølvandet af konkurrencebøden, der også er den hidtil største i EUs historie, som ramte Google i onsdags.



Selve bøden svarer kun til, hvad Google omsætter for på to uger, men EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager krævede ændringer til Googles forretning, der gav Google den helt store mavepuster. Konkurrencekommissæren ramte dem på mobilområdet, som er Googles store indtjeningskilde.



"Indtil nu har forretningsmodellen for Android betydet, at vi ikke har taget penge fra mobilproducenterne for vores teknologi. Vi er bekymrede for, at dagens beslutning vil ryste den nøje balance, som vi har ramt med Android, og at det sender et advarselssignal," siger Sundar Pichai til Berlingske Business.



Advarslen fra Googles topchef om at kræve penge fra mobilproducenterne kan underforstået betyde, at priserne på de nye smartphones og tablets, der er produceret med Android-software, vil stige.



Påstanden om at det kan gøre smartphones og tablets dyrere, mener John Strand, der er direktør for Strand Consult, er noget sludder, og at det ikke vil holde i retten.



Ifølge nogle analytikere har EU-kommissionen ikke ramt Google hårdt nok, da Google-aktien, trods gigantbøden, stort set ikke har rykket sig ud af stedet efter udmeldingen i onsdags.



/ritzau/FINANS