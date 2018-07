Telia køber Bonnier Broadcasting for 6,6 mia.

Det svenske medieselskab Bonnier, der blandt andet ejer halvdelen af Børsen, har solgt Bonnier Broadcasting til Nordens største telekoncern Telia for 9,2 mia. skr. (6,6 mia. kr.), fremgår det af en meddelelse.



Bonnier Broadcasting inkluderer mærkerne TV4, C More og det finske MTV. Prisen der betales svarer til 15,4 gange driftsindtjeningen (EV/EBIT), baseret på de seneste 12 måneders indtjening indtil udgangen af marts 2018.



"Det er meget vigtigt for Telia. Opkøbet er et naturligt skridt mod at komplementere Telias kerneforretning, hvor vores millioner af kunder giver os en meget stærk position i markedet," skriver Telias topchef Johan Dennelind i pressemeddelelsen.



Opkøbet vil ikke berøre Telias aktietilbagekøb, men ventes at skabe synergier fra 2020, der vil have en årlig effekt på 600 mio. svenske kr. Fra 2022.



Bonnier Broadcasting havde i 2017 en omsætning på 7497 mio. svenske kr. og et driftsoverskud på 423 mio. svenske kr. (ebita).



Med købet opbygger Telia et nyt forretningsområde, som Bonnier Broadcastnings nuværende topchef Carsten Almquist bliver chef for.



"Vi er overbevist om, at dette er en rigtig god forretning for Bonnier, og for vores selskaber. Bonnier har som familieejet virksomhed et udpræget langsigtet perspektiv, og dette salg giver samtlige virksomheder en forstærket finansiel base og de bedst mulige forudsætninger for fremtiden," siger Carl-Johan Bonnier, bestyrelsesformand i Bonnier.



Købesummen på 9,2 mia. svenske kr. kan potentielt udvides med yderligere 1 mia. svenske kr., hvis særlige indtjeningsmål opnås.



Bonnier købte sig ind i TV4 i 1997, og blev eneejer i 2007. I 2005 købte selskabet MTV, og i 2008 opkøbtes C More, der dengang hed Canal Plus.