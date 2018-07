Metroarbejdere får 9,5 millioner kroner efter lønsnyd

Relateret indhold Artikler

45 metroarbejdere får nu 9,5 mio. kr. tilbage i løn, som de blev snydt for, mens de arbejdede på metrobyggeriet for det portugisiske betonfirma Cinterex. Det skriver Fagbladet 3F.



Dermed slutter knap fem års kamp om, hvem der skal betale regningen efter metrofirmaet Cinterex gik konkurs i 2013.



"Det har været en lang og sej kamp, men nu kan vi endelig udbetale den løn, som de her 45 ansatte har ventet på så længe," fortæller Silas Grage.



Han er faglig sekretær hos Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Forbund (BJMF), der organiserer størstedelen af de ansatte på Metro Cityringen.



Allerede i 2013 kunne skrev Fagbladet 3F, at rumænske og portugisiske arbejdere blev udsat for omfattende løndumping af det portugisiske betonfirma Cinterex, som arbejdede på metrobyggeriet.



Det fik fagforeningen 3F BJMF til at rejse en fagretlig voldgiftssag mod Cinterex på omkring 10 mio. kr.



Senere samme år lovede bygherren på metrobyggeriet, Metroselskabet, at arbejdere ville få deres penge, også selv om Cinterex skulle finde på at rende fra regningen efter sagens afgørelse.



Kort efter gik Cinterex pludselig konkurs og uden penge i firmaet, stod de ansatte uden mulighed for at få deres retmæssige løn.



Men med ordene fra Metroselskabet som løftestang gennemførte 3F BJMF en fagretlig voldgiftssag mod firmaet og fik medhold i 2017.



Her afgjorde voldgiftsretten, at Cinterex "bevidst, groft og systematisk" havde tilsidesat overenskomsten og underbetalt sine medarbejdere.



Uden penge i boet efter Cinterex så det dog sort ud med at få lønnen skrabet ind.



Alligevel valgte Copenhagen Metro Team (CMT), som er hovedentreprenør på Metro Cityringen, at betale regningen efter Cinterex på i alt 9,5 mio. kr.



De 9,5 mio. kr. bliver nu fordelt mellem de 45 metroarbejdere. Her får hver metroarbejder omkring 200.000 kroner tilbage i gennemsnit.



/ritzau/