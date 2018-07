Relateret indhold Artikler

Den amerikanske softwaregigant Microsoft overraskede Wall Street torsdag efter børslukketid med et sæt resultater, der var bedre end ventet.



Selskabet kom gennem sit fjerde kvartal med en justeret indtjening per aktie på 1,14 dollar, mens omsætningen landede på 30,1 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,08 dollar og en omsætning på 29,2 mia. dollar.



Med den realiserede omsætning var Microsoft faktisk bedre end den mest optimistiske analytikers bud om en toplinje på 29,5 mia. dollar. Det samme gjorde sig gældende for indtjeningen per aktie, hvor det mest modige bud havde ligger på 1,13 dollar.



/ritzau/FINANS