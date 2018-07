Tæt ordrekapløb mellem Boeing og Airbus

Relateret indhold Artikler

Verdens to største flyproducenter, amerikanske Boeing og franske Airbus, duellerer i disse dage for at sikre sig de fleste og de mest værdifulde ordrer i forbindelse med det store årlige Farnborough International Airshow, som strækker sig fra den 16. til 22. juli.



Og efter fire dage er det meget tæt mellem de to kombattanter, skriver Bloomberg News.



I alt har de to kæmper nemlig annonceret ordrer på 780 fly i forbindelse med showet, opgør Rob Stallard fra Vertical Research Partners, og Boeing er foran med 401 fly mod Airbus' 379.



Samlet set har de to producenter hentet ordrer for 32 mia. dollar målt på listepriser. Boeing har især brilleret med to store ordrer på henholdsvis 11,7 og 2,8 mia. dollar, mens Airbus har kunnet fortælle og tre anselige ordrer på henholdsvis 6,5 mia. dollar, 1,1 mia. dollar og 10 mia. dollar.



Boeings ordre på 2,8 mia. dollar kommer fra Hawaiian Airlines og smager nok ekstra sødt i munden på amerikanerne, da den faktisk oprindeligt var gået til Airbus.



