Pandora-aktien falder over 6 pct. efter kinesisk prishug

Pandora-aktien falder over 6 pct. i dag efter det danske smykkefirma annoncerede, at de vælger at sænke priserne på det kinesiske marked med 15 pct.



Pandora oplevede skuffende vækst på det kinesiske marked i årets første kvartal, hvor der i januar, februar og marts blev omsat for 467 mio. kr. i kvartalet mod 427 mio. kr. i første kvartal 2017.



I kvartalsregnskabet fremhævede Pandora blandt andet, at det såkaldte "grå marked", altså salg af Pandora uden om de traditionelle salgskanaler, var steget og derfor indvirkede negativt på væksten.



En udvikling de nu har taget konsekvensen af.



"Vi er fokuseret på at servicere vores kinesiske kunder og ser positivt på mulighederne for fortsat vækst i Kina. Denne prisnedsættelse på tværs af vores smykkesortiment er et af elementerne i vores strategiske program for at begrænse handel med vores produkter i Kina via det grå marked," udtaler Kenneth Madsen, chef for Pandora Asia Pacific, i en meddelelse.



Pandora har over 170 konceptbutikker i mere end 50 byer i Kina, der er verdens største smykkemarked.



Aktien ligger i skrivende stund i kurs 423.