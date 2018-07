De danske høreapparatselskaber William Demant Holding og GN Group får løftet kursmålene af investeringsbanken Bernstein, skriver Reuters.



Ifølge nyhedsbureauet hæver Bernstein kursmålet for William Demant Holding til 180 kr. fra 160 kr., mens GN Group får hævet kursmålet til 280 kr. fra 260 kr.



Bernsteins anbefalinger for de to aktier fremgår ikke af de data, som Bloomberg ligger inde med.



Onsdag lukkede William Demant Holding 0,6 pct. højere i 294,60 kr., og GN Group lukkede 0,2 pct. lavere i 297,50 kr.



/ritzau/FINANS