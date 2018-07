Fingerprint Cards skuffer på driften mens salget leverer positivt

Svenske Fingerprint Cards, der udvikler teknologi til genkendelse af fingeraftryk, har i andet kvartal solgt mere end ventet, mens indtjeningen omvendt har skuffet.



Driftsunderskuddet endte således på 578,2 mio. svenske kr., hvor analytikerne ifølge SME Direkt blot havde regnet med et tab på 544 mio. svenske kr.



Omvendt måtte analytikerne se deres estimater blive overgået på toplinjen, hvor Fingerprint Cards havde en omsætning på 390 mio. svenske kr. mod en forventning på 297 mio. svenske kr. Derved mere end toppede den realiserede omsætning det højeste estimat blandt analytikerne, som lød på 367 mio. svenske kr.



Ifølge Fingerprint Cards har en bedring på det kinesiske smartphone-marked blandt andet bidraget til en positiv salgsudvikling, omend volumenerne stadig endte lavere i andet kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år.



- Selv om salgstrenden stabiliserede sig en smule i andet kvartal, så fortsatte markedsforholdene med at være udfordrende, skriver Fingerprint Cards i en kommentar til regnskabet ifølge Bloomberg News.



For mange er Fingerprint Cards kendt for at være det selskab, hvis aktie steg med næsten 1600 pct. i 2015, sådan at der skulle betales 135 svenske kr. per aktie.



Siden er aktiekursen imidlertid faldet voldsomt i værdi på grund af usikkerhed omkring selskabets vækstmuligheder, og onsdag lukkede aktien i 6,50 svenske kr. Det værdisætter selskabet til lidt over 2 mia. svenske kr.



