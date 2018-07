Efter skuffende regnskab: Finanshuse sænker kursmål for Danske Bank

Finanshus Anbefaling nu Anbefaling før Kursmål nu Kursmål før JPMorgan overvægt overvægt 250 280 DNB køb køb 235 255 ABG køb køb 225 240 Nordea køb køb 250 270 Kepler køb køb 240 253

Efter Danske Banks regnskab for andet kvartal, der blev offentliggjort onsdag morgen, har flere finanshuse sænket deres kursmål for den danske bankaktie.Det sker som følge af et generelt skuffende regnskab målt på eksempelvis top- og bundlinjen, ligesom det spiller ind, at Danske Bank nu regner med at lande i den lave ende af spændet på 18 til 20 mia. kr., som forventningsintervallet for nettoresultatet til 2018 lyder på.Finanshusenes anbefalinger og kursmål efter regnskabet:Kilder: Bloomberg News og finanshusene selv./ritzau/FINANS