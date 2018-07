IBM slår Wall Streets forventninger og viser vækst

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske IT-konsulent IBM kom gennem sit andet kvartal med en bundlinje, som var lidt bedre end ventet. Investorerne vil dog nok bide mest mærke i, at selskabet viste en mindre vækstfremgang, for toplinjen er de seneste mange år gået den anden vej.



Selskabet fik i kvartalet en justeret indtjening per aktie på 3,08 dollar, mens omsætningen steg 2 pct. til 20,0 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 3,04 dollar og en omsætning på 19,9 mia. dollar.



Med regnskabet viste IBM, at det i kvartalet har formået at skabe lidt vækst. Samlet set altså 2 pct., mens cloudforretningen er steget, med 18 pct. til 4,7 mia. dollar. De sidste fem år er omsætningen i IBM ellers faldet, skriver Bloomberg News, så udviklingen i kvartalet vil formentlig blive studeret nøje.



I første kvartal stod omsætningen stille, mens cloudforretningen blot voksede med 14 pct. Det sendte dengang aktien ned med 7,5 pct.



IBM har også udvalgt en række nyere forretningsområder, som man har defineret som strategisk vigtige, og de omsatte tilsammen 10,1 mia. dollar i perioden. Dermed er der lagt op til, at målet om en årlig omsætning på 40 mia. dollar i de områder kan nås.



IBM holder i forbindelse med regnskabet fast i sine forventninger om en indtjening per aktie på mindst 13,8 dollar, ligesom man regner med en fri, positiv pengestrøm på cirka 12 mia. dollar.



Aktien stiger med 1 pct. i eftermarkedet onsdag, mens den steg 0,7 pct. i ordinær handel.



