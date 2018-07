eBay skuffer på forventningen til tredje kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent eBay

Wall Street eBay

Den amerikanske online-handelsplatform eBay leverede en indtjening, som var lidt bedre end ventet i andet kvartal, mens omsætningen skuffede. Forventningerne til indtjeningen i tredje kvartal ligger dog i den lave ende af, hvad Wall Street havde sat næsen op efter.



Selskabet kom gennem kvartalet med en indtjening fra de fortsættende aktiviteter på 53 cent per aktie, mens omsætningen landede på 2,60 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 51 cent og en omsætning på 2,66 mia. dollar.



Den samlede værdi af de varer, som blev købt og solgt på eBay, var i kvartalet på 22,57 mia. dollar.



eBay lover sine aktionærer, at selskabet i tredje kvartal vil tjene mellem 54 og 56 cent per aktie på den fortsættende forretning, mens analytikerne havde regnet med 56 cent. Midtpunktet af forventningerne ligger dermed lidt under konsensus.



Aktien falder med 3 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS