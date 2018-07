Schweizisk medicinalvirksomhed dropper prisstigninger i USA i år

Det schweiziske medicinalselskab Novartis, der laver et hav af forskellige typer lægemidler, kommer ikke til at hæve priserne på sin medicin i USA i år.



"Vi har ingen planer om at hæve priserne yderligere i USA i 2018."



Det siger selskabets administrerende direktør, Vas Narasimhan, ifølge Bloomberg News på en telefonkonference onsdag.



Meldingen kommer, efter at Pfizer, firmaet bag Viagra-pillen, også har afvist at hæve medicinalpriserne, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter har truet medicinalfirmaerne med at gøre noget ved selskabernes svulmende medicinpriser.



Vas Narasimhan påpeger ifølge Bloomberg News, at det var selskabets egen beslutning ikke at indføre prisstigninger, og at man arbejder på at have en forretning, der kan sikre innovation, samtidig med at selskabet også tjener penge.



Direktøren nævnte ikke specifikt Trumps medicinkrig, men siger i et interview med Bloomberg, at:



"Det politiske miljø ... Den fornuftige ting at gøre var at droppe højere priser i 2018."



Norvartis har onsdag offentliggjort regnskab for andet kvartal af 2018, der viste en stigning i nettoresultatet til 7,8 mia. dollar, efter at omsætningen steg til 13,2 mia. dollar.



Aktien stiger onsdag eftermiddag med 2,8 pct.



/ritzau/FINANS