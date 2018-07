Novo-konkurrent skrotter udvikling af vægttabsmiddel

Det schweiziske medicinalselskab Novartis dropper udviklingen af et vægttabsmiddel, fordi de foreløbige resultater ikke har været gode nok.



Det skriver Bloomberg News.



Der er tale om midlet LIK066, der bliver droppet, fordi patienterne ikke har tabt sig tilstrækkeligt i de foreløbige forsøgsstudier.



Med skrotningen får Novo Nordisk en konkurrent mindre på behandlingsområdet inden for vægttab.



Det danske medicinalselskab har blandt andet udviklet vægttabsmidlet Saxenda, men har også store forventninger til at diabetesmidlet Semaglutid også kan bruges til vægttab.



/ritzau/FINANS