Vestas knytter tættere bånd til gearkasseproducent

Vestas og gearkasseproducenten ZF vil til at arbejde tættere sammen. Formålet er at styrke produktionen og skære ned på udgifter til reparationer og service, oplyser Vestas i en pressemeddelelse.



- Via et partnerskab med ZF kan vi få møller tilbage i tjeneste hurtigere end nogen andre i markedet og udnytte vores omfattende volumen med ZF til at have de bedste priser, vilkår og produktionstider i branchen, siger Christian Venderby, Vestas' servicechef, i meddelelsen.



De to selskaber, der i forvejen har lavet forretninger sammen i en lang årrække, bliver nu hinandens foretrukne leverandører. ZF peger på Vestas, når der skal repareres udstyr oppe i møllerne, mens Vestas vil trække på ZF, hver gang der skal købes erstatninger eller repareres enheder på værksted.



/ritzau/FINANS