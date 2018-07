Genmab-partner overrasker positivt på både salg og indtjening

Relateret indhold Artikler

Det schweiziske medicinalselskab Novartis, der samarbejder med danske Genmab om salg af kræftmidlet Arzerra, har haft et stærkt andet kvartal med bedre end ventet omsætning og indtjening.



Salget endte for kvartalet på samlet 13,16 mia. dollar, mens analytikerne havde regnet med lidt lavere 12,84 mia. dollar ifølge estimater fra Bloomberg News.



Og på indtjeningssiden leverede Novartis et kerneoverskud per aktie på 1,29 dollar mod ventet 1,26 dollar hos analytikerne.



"Operationelt leverede vi solid vækst med voksende marginer og bidrag fra nøgleprodukter som eksempelvis Cosentyx (middel til behandling af psoriasis, red.), der havde en stærk udvikling," siger administrerende direktør Vas Narasimhan i regnskabet.



For helåret fastholder Novartis sine overordnede forventninger, der dermed fortsat lyder på en "lav til midt encifret" salgsvækst, mens kernedriftsindtjeningen stadig ventes at opnå en "midt til høj encifret" vækst.



/ritzau/FINANS