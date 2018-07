Handelsbanken havde færre indtægter og større udgifter i Danmark

Handelsbankens danske afdeling oplevede faldende indtægter og stigende udgifter i andet kvartal sammenlignet med samme periode af 2017. Banken præsterede alligevel et større overskud, da nedskrivningerne på udlån var til den gode side.



Renteindtægterne faldt 3 pct., og gebyrindtjeningen hele 12 pct., så indtægterne i alt gik 5 pct. tilbage til 423 mio. kr. i kvartalet. Det forklarer bankdirektør Lars Moesgaard med fortsat faldende udlånsmarginaler og lavere aktivitet på investeringsområdet.



Omkostningerne steg samtidig 5 pct., trukket af øgede udgifter til personale og administration, til 232 mio. kr. Det har sin årsag i større investeringer i automatisering og digitale løsninger, siger bankdirektøren.



Resultatet før nedskrivninger på udlån var dermed 14 pct. lavere og landede på 191 mio. kr. mod 222 mio. kr. for et år siden.



Men da nedskrivningsposten viste en netto tilbageførsel på 7 mio. kr. i kvartalet - mod et tab på 53 mio. kr. i andet kvartal af 2017 - steg overskuddet efter nedskrivninger med 16 pct. til 198 mio. kr. fra 171 mio. kr.



" Vi har i første halvår set en fortsat god og stabil tilgang af nye privatkunder og erhvervskunder, og vi fortsætter en positiv underliggende forretningsmæssig udvikling med øgede volumener," skriver Lars Moesgaard yderligere i sin kommentar til regnskabet.



Handelsbanken i Danmark har nu et udlån på 75,7 mia. kr. og et indlån på 32,3 mia. kr.



/ritzau/FINANS