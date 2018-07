Texas Instrument fyrer topchefen

Relateret indhold Artikler

Topchefen for amerikanske Texas Instruments, Brian Crutcher, er tirsdag trådt tilbage, eller fyret, da han har overtrådt selskabets "code of conduct".



Det oplyser selskabet ifølge Bloomberg News.



I stedet vil selskabets formand, Rich Templeton, som tidligere også var administrerende direktør, igen påtage sig rollen som topchef.



Dermed nåede Brian Crutcher ikke en gang at sidde i stolen i to måneder.



"Overtrædelserne er relateret til personlig opførsel, som ikke er i overensstemmelse med vores etik og vore kerneværdier, men det er ikke relateret til selskabets strategi, drift eller finansielle rapportering," hedder det fra chipproducenten, der ikke uddyber yderligere.



Texas Instruments rapporterede samtidig regnskabstal for andet kvartal, og koncernen kom gennem perioden med en justeret indtjening per aktie på 1,40 dollar, mens omsætningen landede på 4,02 mia. dollar.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,30 dollar og en omsætning på 3,97 mia. dollar.



Trods det bedre end ventede regnskab faldt aktien tirsdag med 2,0 pct. i eftermarkedet på nyheden om Crutchers tilbagetræden. Aktien var ellers steget 1,1 pct. i ordinær handel.



/ritzau/FINANS