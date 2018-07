Kina skruer voldsomt ned for sine investeringer i USA

Kinesiske virksomhedsopkøb nåede i første halvdel af 2018 op på en værdi af 22 mia. dollar i Europa, mens kineserne kun købte op for 2,5 mia. dollar i Nordamerika.



Det fremgår af en opgørelse, som advokatfirmaet Baker McKenzie har fået foretaget af det uafhængige analysehus Rhodium Group.



Ifølge advokatfirmaet toppede de kinesiske investeringer i andet halvår af 2016, da virksomhedsopkøbene udgjorde 28 mia. dollar, men siden er opkøbene snævret ind til 24 mia. dollar i første halvår af 2017 og 6 mia. dollar i andet halvår af 2017, og nu er det så nede på 2,5 mia. dollar.



Det fremgår dog også, at Kina har skruet ned for opkøbene i Europa, det skyldes dog et større opkøb i første halvår af 2017, hvor Chem China købte Syngenta for 43 mia. dollar.



Købet godt op i Sverige



Sverige, Storbritannien, Tyskland og Frankrig er de europæiske lande, hvor kineserne lægger flest af deres investeringer, fremgår det af opgørelsen.



Kina lagde således i første halvår af 2018 3,6 mia. dollar i Sverige efterfulgt af 1,6 mia. dollar i Storbritannien.



Blandt de mest populære sektorer, som kineserne købte op i, er bl.a. bilindustrien, sundhedssektoren, forbrugersektoren og underholdningssektoren.



"Efter fem års tilsvarende investeringsniveauer i Europa og Nordamerika foretrækker de kinesiske investorer nu klart Europa", siger Thilo Hanemann, direktør i Rhodium Group.



Han begrunder det bl.a. med, at de regulatoriske forhindringer i Europa er mindre, lige som de politiske forhold er mere forudsigelige.