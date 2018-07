Japan er en af verdens største økonomier, og derfor er landet et attraktivt marked for udenlandske virksomheder.



Tirsdag blev en frihandelsaftale mellem EU og Japan underskrevet, og dermed ser fremtiden lys ud for europæiske - og herunder danske - virksomheder på det købestærke, japanske marked.



Det fortæller underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.



"Aftalen vil komme dansk erhvervsliv over en bred kam til gode. Stort set alle toldsatser bliver elimineret, og en lang række tekniske handelshindringer bliver fjernet, så det bliver på alle måder nemmere at sælge danske varer og serviceydelser på det japanske marked. Det er noget, vi ser meget frem til, for Japan er verdens tredjestørste økonomi," siger Peter Thagesen.



Danske virksomheder eksporterede i 2017 varer og tjenester til en værdi af godt 22 milliarder kroner til Japan. Dansk Industri forventer, at det beløb vil stige med op til 70 procent.



Det er især kød og medicin, japanerne efterspørger, og hos Landbrug & Fødevarer er forventningen, at handelsaftalen baner vej for en endnu større eksport af svinekød, mejeriprodukter, fisk, skaldyr og enzymer.



"Vores forventning er, at vi kan få en endnu større andel af det japanske marked for fødevarer," siger direktør Flemming Nør-Pedersen,



"Japanerne har en forholdsvis lav selvforsyningsgrad på 38 procent, når det gælder fødevarer. Resten køber de sig til fra andre lande. Vores forventning er, at vi i kraft af det stærke fundament, vi har opbygget gennem 50 års tilstedeværelse i Japan, kan øge markedsandelen," siger Flemming Nør-Pedersen.



Stærkere og bedre sammen



Aftalen blev underskrevet af EU-Kommissionens øverste repræsentanter og af Japans premierminister, Shinzo Abe.



Ifølge EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, er den et udtryk for tilliden til "fri og retfærdig handel.



"Vi viser, at vi bliver stærkere og bedre, når vi arbejder sammen," siger han.



Udtalelserne ses som en kritik af præsident Donald Trump, som har skabt bekymring blandt USA's allierede og vrede hos Kina ved at indføre nye store toldsatser.