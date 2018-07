Den amerikanske industriproduktion steg 0,6 pct. i juni, hvilket var lidt bedre end ventet af økonomerne, der ifølge Bloomberg estimerede en stigningstakt på 0,5 pct.



Tallet for måneden før blev revideret ned til et fald på 0,5 pct. mod et tidligere rapporteret fald på 0,1 pct.



Kapacitetsudnyttelsen landede på 78 pct. i juni, hvilket var en smule ringere end ventet, idet økonomerne havde estimeret 78,3 pct. I maj blev udnyttelsen revideret ned til 77,7 pct. fra de tidligere offentliggjorte 77,7 pct.