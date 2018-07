Salget af Genmabs guldæg overgår alle forventninger

Det samlede salg af kræftmidlet Darzalex lander på 511 mio. dollar og overgår dermed forventningerne.



Det betyder, at Darzalex har præsteret en organisk vækst på 68 pct. i kvartalet.



Det oplyser Genmabs amerikanske partner Johnson & Johnson i deres kvartalsregnskab.



Lige netop salgstallet for Darzalex er af afgørende betydning for Genmab, da kræftmidlet udgør hovedparten af værdien i Genmab, og det øgede salg ventes at give en fremgang i Genmabs royalty-indtægter på 60 pct. i andet kvartal.



Ud af de samlet set 511 mio. dollar, udgør salget i USA 298 mio. dollar mod 213 mio. dollar i resten af verden. USA har traditionelt set været det klart stærkeste marked for Darzalex, så de nye tal betyder, at salget i resten af verden er ved at indhente salget på det amerikanske marked.



"Vi havde en skæring på 500 mio. dollar, så vækstraterne ser rigtig gode ud. USA skuffer marginalt, men resten af verden bliver ved med at trække og overrasker positivt. Momentum synes rigtig stærkt i resten af verden," lyder vurderingen fra Michael Friis Jørgen, chef aktieanalytiker hos Alm Brand.



Grunden til at salget nu stiger ift. sidste år skal bl.a. findes i, at prisen på Darzalex steg 4,5 pct. i marts og at lægemidlet nu er blevet gjort tilgængeligt som behandling i flere lande.



Store forventninger



Før offentliggørelsen lød forventningerne fra den amerikanske investeringsbank JP Morgan på et salg for 500 mio. dollar, hvilket er en stigning på 14 pct. fra første kvartal i år og en stigning på 42 pct. fra samme kvartal sidste år. JP Morgans prognose ligger syv pct. over de gennemsnitlige forventinger blandt andre analytikere.



Trods det øgede salg forventer JP Morgan, at Genmab vil fastholde forventningerne til resten af året.



"Aktien stiger et par procent, og det er også den reaktion, man kan forvente. Men den har været handlet rigtig godt op mod tallene, så en større stigning skal man heller ikke regne med. Tallene tyder på en opjustering, men det kommer nok ikke til at ske, når Genmab kommer med halvårsregnskab," siger Michael Friis Jørgensen.



Genmab-aktien er efter tallets offentliggørelse steget fra kurs 1096 og ligger nu i kurs 1108.