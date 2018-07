BMW har fået grønt lys fra den kinesiske regering til at øge andelen af koncernens onshore venture til 75 pct. Det er Beijings forsøg på at holde økonomien oven vande i forbindelse med den kinesisk-amerikanske handelskrig.



Det skriver South China Morning Post.



Den tyske bilproducent BMW, der på nuværende tidspunkt ejer 50 pct. af sit venture sammen med Brilliance China Automotive Holdings, kommer sandsynligvis til at omstrukturere dets ejerskab efter en lovændring, der træder i kraft i 2022.



Selskabet står dermed til at blive den første udenlandske producent, der får majoritetskontrol i et ventureselskab.



"Vi vil underskrive en aftale eller kontrakt, hvis I er klar, sagde den kinesiske premierminister, Li Keqiang, mandag i et møde med EU-politikere og erhvervsfolk," herunder repræsentanter fra BMW.



Den ulmende handelskrig mellem Kina og USA har ført til bekymringer om Kinas økonomiske udsigter og muligheder for multinationale virksomheder, der opererer på fastlandet. Derfor har Kina på det seneste udstedt undtagelser til internationale selskaber for at fastholde deres investeringer i landet.



Globale bilproducenter, der vil samle og sælge biler i Kina, skal med de nuværende regler indgå i et venture med lokale kinesiske selskaber, hvor det udenlandske selskabet højest kan eje 50 pct. Den regel står nu til at blive droppet i 2022.



/ritzau/FINANS