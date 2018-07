Npinvestor leverer tredobbelt nedjustering efter voksende underskud - aktien dykker 27,7 pct

Opdateret 15.20 Npinvestor.com har nedjusteret forventningerne til de kommende tre regnskabsår efter udfordringer med at åbne for kunder på handelsplatformen Straticator. Det koster aktien et dyk på 27,7 pct. til kurs 6,0 kr.Det fremgår af selskabets regnskab for de første seks måneder af 2018, der er offentliggjort mandag eftermiddag. Indtægterne i 2018 ventes nu at lande på cirka 1-1,5 mio. kr. mod tidligere 4,5 mio. kr. Resultatet før skat ventes at ende med et underskud på mellem 6,3-6,6 mio. kr. mod en tidligere forventning om et underskud på 6 mio. kr.For 2019 venter Npinvestor et underskud før skat på 3-4 mio. kr. Her ventede selskabet tidligere et overskud på 185.000 kr. Også udsigterne til 2020 er lavere end før. Selskabet venter et resultat før skat på 4-6 mio. kr. mod tidligere 9,7 mio. kr."Som tidligere udmeldt har det ikke været muligt for selskabet at åbne for nye kunder på handelsplatformen Straticator med den tidshorisont, som var planlagt. Dette har resulteret i forskydninger i forhold til tidligere udmeldte forventninger til indtjening og resultat før skat," oplyser selskabet i regnskabet.Samtidig oplyser selskabet, at forventningerne til den langsigtede udvikling i driften efter 2020 er intakt.I det første halvår af 2018 endte underskuddet før skat på 2,7 mio. kr. mod et underskud på 1,6 mio. kr. i samme periode sidste år.Resultatet skyldes ifølge selskabet blandt andet forskydningerne og en senere børsnotering end først ventet. Det var ventet, at selskabet ville blive børsnoteret i november 2017, men det skete først i januar 2018 efter salg af aktier til kurs 17./ritzau/FINANS