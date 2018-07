Norsk oliestrejke mere end fordobles

En strejke i Norge har mandag taget et nyt stort skridt, da 900 medarbejdere inden for offshore olie- og gassektoren har tilsluttet sig de næsten 700 personer, som har strejket siden sidste uge.



Ifølge Reuters strejker de norske medarbejdere, da de gennem deres fagforening ikke kan blive enige med arbejdsgiverne om en ny overenskomst, der vedrører højere løn og pensionsrettigheder.



Strejken blandt de foreløbigt omkring 1600 norske medarbejdere ventes ifølge Reuters ikke at have en umiddelbar indvirkning på olie- og gasproduktionen, når der ses bort fra sidste uges lukning af Knarr-feltet, der bliver drevet af Royal Dutch Shell, og som dagligt producerer omkring 23.900 tønder olie.



Efter den udvidede strejke meddeler de norske medarbejderes fagforening mandag, at den i løbet af de næste dage vil overveje, om strejken skal udvides til samtlige af dens 2250 medlemmer.



/ritzau/FINANS