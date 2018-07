Berenberg hæver Novo-kursmål med 8 pct og gentager "hold"

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk har haft en kursmæssig fin periode på det seneste, og det reagerer Berenberg nu på ved at hæve kursmålet med 8 pct. til 303 kr.



Den neutrale "hold"-anbefaling bliver der ikke pillet ved, viser et notat fra Berenberg.



Fredag før weekenden lukkede Novo-aktien stort set uændret i 316,75 kr. Derved er aktien steget 10,4 pct. den seneste måned, mens der for hele indeværende år stadig er tale om et kurstab, idet aktien har tabt 5,3 pct. af sin værdi siden nytår.



/ritzau/FINANS