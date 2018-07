Raketaktien Netflix bliver sendt ned på usikkerhed op til regnskab

Aktien i streaminggiganten Netflix er blandt de mest faldende i fredagens foreløbige amerikanske aktiehandel.



Frem mod mandagens regnskab for andet kvartal fra Netflix er der nemlig opstået usikkerhed i markedet, om hvorvidt de mere end 40 mia. dollar, som selskabet har vundet i markedsværdi siden det flotte regnskab for første kvartal i april, er for meget.



For selvom Netflix overgik forventningerne i første kvartal og præsterede næsten 1 mio. flere nye abonnenter end ventet af analytikerne ifølge Bloomberg News, så er der igen opstået tvivl blandt de selvsamme analytikere til Netflix' evne til at lokke nye kunder til.



- Det er muligt, at forventningerne er løbet lidt løbsk. Det kan komme til at kræve en solid præstation, for at aktien skal kunne holde momentum, skriver Tim Nollen, analytiker hos Macquarie, i et notat ifølge Bloomberg News.



Ud fra estimaterne hos syv analytikere bliver der for andet kvartal ventet en tilføjelse af 1,21 mio. nye abonnenter i USA og 5,06 mio. nye abonnenter globalt, skriver Bloomberg News. Det skal holdes op imod de forventninger på henholdsvis 1,2 mio. og 5 mio., som Netflix selv præsenterede i forbindelse med regnskabet for første kvartal.



Sammen med regnskabet for andet kvartal vil Netflix også komme med sine forventninger til nye abonnenter i tredje kvartal. Her regner analytikerne ifølge Bloomberg News med knap 0,9 mio. nye kunder i USA og 5,05 mio. nye kunder globalt.



I fredagens handel falder Netflix-aktien 3,4 pct. til 399,38 dollar. Siden årsskiftet har aktien imidlertid lagt 108,1 pct. til sin værdi.



/ritzau/FINANS