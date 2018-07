To kandidater favoritter til at vinde forvaltning af 144 mia. dollar

Ud af flere kandidater er kapitalforvalterne Blackrock og Schroders forrest i køen til at vinde en kontrakt, der omhandler at føre tilsyn med en samlet formue på 144 mia. dollar.



Sagen tager udgangspunkt i, at Lloyds Banking Group tidligere på året inviterede bud på kontrakten, da banken ville opsige sin aftale med Standard Life Aberdeen, der i øjeblikket administrerer de mange penge.



Og efter at have modtaget en række bud er det Blackrock og Schroders, som ser ud til at stå bedst i feltet af kandidater, skriver Bloomberg News med henvisning til oplysninger fra anonyme kilder, som har indblik i sagen.



Ifølge Bloomberg News' kilder kan Lloyds Banking Group vælge at gå med en enkelt vinder af kontrakten, eller også kan banken vælge at dele kontrakten og de 144 mia. dollar op i to dele.



Forhandlingerne omkring kontrakten skal stadig være i gang, og endnu et selskab kan stadig nå at komme med i kapløbet.



Hverken Lloyds Banking Group, Blackrock eller Schroders har ønsket at kommentere historien over for Bloomberg News.



Standard Life Aberdeen overtog i 2014 ansvaret for de 144 mia. dollar i forbindelse med opkøbet af en anden virksomhed. I februar valgte Lloyds Banking Group at opsige kontrakten, efter at Aberdeen og Standard Life havde fusioneret og derved blev en direkte konkurrent til forsikringsdelen hos Lloyds Banking Group.



Lloyds Banking Group vil gerne have afsluttet aftalen med Standard Life Aberdeen i første halvår 2019. Til sammenligning stod kontrakten til at udløbe i 2022.



Standard Life Aberdeen har ifølge Bloomberg News sagt, at det er på vej ud af forsikringsområdet, og at Lloyds Banking Group ikke har ret til at afslutte kontrakten før tid.



/ritzau/FINANS