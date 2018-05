Vestas sammen med Vattenfall og PKA om svensk projekt på 353 MW

Opdateret 12.37 Vestas har indgået et partnerskab med det svenske energiselskab Vattenfall og den danske pensionskasse PKA om etablering af et mølleprojekt i Sverige på 353 megawatt.



Vestas kommer som led i aftalen til at levere 84 møller af typen V136-4.2 MW til projektet og bliver desuden aktionær gennem overtagelse af en ejerandel på 40 pct. i projektet.



De resterende 60 pct. ejes af PKA og Vattenfall med en ligelig ejerandel på 30 pct., fremgår det af en meddelelse fra Vestas.



Den totale investering til etablering af projektet opgøres til 350 mio. euro.



Konstruktionen, hvor Vestas deltager som investor og medejer i projektet, handler for selskabet om at udvikle yderligere indtjeningsstrømme.



- Vestas sigter mod at engagere sig i projektløsninger med kunder og investorer, som har en stærk "track record" inden for vedvarende energi. Afhængig af projektet og kundernes behov, kan sådanne løsninger inkludere co-udvikling, finansielle løsninger eller aktieinvesteringer, skriver Vestas i meddelelsen.



Dermed bevæger Vestas sig ud over blot at levere, installere og servicere møller, samt at levere nøglefærdige projekter til kunderne.



- Hermed sikrer Vestas sig projektpipeline og skaber attraktive og profitable investeringsmuligheder, argumenterer Vestas.



Projektet er blevet udviklet af Vattenfall, og de 84 Vestas-møller skal opsættes i vindparkerne Blakliden og Fäbodberget, som kommer til at bestå af henholdsvis 50 og 34 møller.



Størstedelen af strømmen fra projektet kommer til at blive aftaget af Norsk Hydro gennem en langsigtet fastprisaftale.



For PKA er der tale om den første investering i en landmøllepark, efter at pensionskassen tidligere har investeret i fem havvindmølleparker.



- Med denne investering har vi skabt en model for udrulning af landvind i Norden, som kan kopieres til lignende investeringer, som vi har set det med vores investeringer i havvindmøller.



- Med erfarne og solide partnere - Vattenfall, Vestas og Norsk Hydro - er der nu lavet en struktur blandt store nordiske spillere inden for energi, der muliggør at opføre en stor landvindmøllepark, der er rentabel for alle parter – uden at subsidier spiller nogen væsentlig rolle. Det er ret unikt, siger Peter Damgaard Jensen, som er administrerende direktør i PKA, i en særskilt meddelelse.



/ritzau/FINANS