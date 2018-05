Vestas indgår partnerskab om mølleprojekt på 353 MW i Sverige

Vestas har indgået et partnerskab med det svenske energiselskab Vattenfall og den danske pensionskasse PKA om etablering af et mølleprojekt i Sverige på 353 megawatt.



Vestas kommer til at levere 84 møller af typen V136-4.2 MW til projektet og bliver desuden aktionær gennem køb af en ejerandel på 40 pct. i projektet.



De resterende 60 pct. ejes af PKA og Vattenfall med en ligelig ejerandel på 30 pct., fremgår det af en meddelelse fra Vestas.



/ritzau/FINANS