Milliardfusion: "Det er den største enkeltinvestering i EQT's historie"

For EQT, der står bag den ene part i den planlagte høreapparat-fusion mellem Sivantos og Widex, bliver der lagt et milliardbeløb på bordet, som er større end noget EQT tidligere har prøvet."Det er den største enkeltinvestering i EQT's historie," siger Kasper Knokgaard, partner i EQT, der henviser til, at EQT lod selskabets nye fonde købe den gamle EQT 6-fonds ejerskab delvist ud.Fusionen mellem det danske høreapparat-selskab Widex og Sivantos, der har hovedkvarter i Singapore, afhænger af myndighedsgodkendelse.EQT har med ejerskabet en 4 til 6 års investeringshorisont, før der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske."Børsnotering kunne være mulighed. Familierne er langsigtede ejere, det kommer ikke til ændre sig. Det kommer an på, hvad der er bedste for virksomheden," siger EQTs Kasper Knokgaard.Han peger på, at det i industrien længe har været ventet, at der ville ske en konsolidering."Sagen er også ,at skala betyder noget i den her industri. Jo større du er, jo mere effektivt kan du køre din organisation og det drejer sig også om at have nok muskler til at blive ved med at lave de bedste høreapparater," siger Kasper Knokgaard, der peger på, at det der har drevet intentionen om en fusion har været, at de to selskaber har komplimentære forretningsmodeller.Widex er stærke inden for private høreklinikker og Sivantos er stærke på online og key accounts og begge har solide produktporteføljer, som der nu skal udvikles yderligere på."Vi vil gerne være førende i industrien og de tilhærende services. Det er ambitionen. Det var det sådan set også før, men nu har vi to stærke heste. Vi skal drive industrien," lyder det fra EQT.Kasper Knokgaard peger på, at det for Danmark cementerer landets position inden for høreapparater."Der er med intentionen om den her fusion seks globale spillere, der bliver til fem. Ud af de fem har de tre et fodaftryk i Danmark. For Danmark som teknologiland er det her gode nyheder," siger Kasper Knokgaard.