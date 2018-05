Høreapparatgiganter fusionerer i milliard-handel

EQT-fondene, som ejer Sivantos og Tøpholm- og Westermann-familierne, som ejer Widex meddeler i dag, at de har aftalt at fusionere de to virksomheder.Handlen værdisætter de sammenlagte selskaber til godt 52 mia. kr. og vil blive den tredjestørste producent på høreapparater.Årligt vil det kombinerede selskab omsætte for 12 mia. kr.Der er tale om en fusion af ligeværdige parter og selskabet vil have over 10.000 medarbejdere verden over.Det sammenlagte selskab vil blive ejet af EQTs fonde samt Tøpholm- og Westermann-familierne. Familierne bag vil blive den største enkelt-aktionær, og det er tanken at kombinere EQTs kompetecer inden for værdiskabelse med den langsigtede investeringshorisont i familierne.Sammenlægningen sker for at forbedre selskabernes samlede innovationsevne og bringe flere nye produkter ud på markedet.Den samlede virksomhed vil årligt bruge hen ved 700 mio. kr. op forskning og udvikling."Fusion giver os mulighed for at styrke vores indsats som pionerer inden for innovation, kvalitet, produktion og kundetilfredshed," siger Jan Tøpholm, formand for Widex.Selskaberne oplyser, at ambitionen er at ændre høreapparat-industrien gennem digitalisering og skræddersyede løsninger til den enkelte bruger.Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse onsdag morgen.