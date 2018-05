Fald i både omsætning og resultat hos rengøringskoncern

Eksklusivt for kunder

En usædvanlig leveringssituation i de første måneder af 2018 betød, at Nilfisk oplevede en organisk vækst på kun 1,3 pct. for årets første kvartal.



Det skyldtes en en ordreophobning på ca. 7 mio. euro (52 mio. kr.) over det normale niveau.Uventede...