Kåre Schultz får kæmpestort skulderklap af Warren Buffet

Teva-aktien steg 4,7 pct. i det amerikanske eftermarked tirsdag.



Årsagen er efter alt at dømme, at den amerikanske superinvestor Warren Buffet fordoblede sin ejerandel i den israelske virksomhed, som med en omsætning på 140 mia. kr. i 2017 er verdens største producent af kopimedicin, skriver Berlingske Business.



Via sit investeringsselskab Berkshire Hathaway har Warren Buffett øget sit engagement i Teva fra 18,5 mio. til 40,5 mio. aktier - hvilket betyder, at han nu ejer 4 pct. af aktierne i selskabet.



Ifølge den danske investeringsøkonom Per Hansen er Buffetts opkøb af aktier et kæmpestort skulderklap til danske Kåre Schultz, der blev hentet til Teva for at rette op på virksomheden, som har kæmpet med en stor gæld og en presset toplinje.