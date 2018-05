Uventet fald i indtægter fra Novo Nordisk trykker NNIT

NNIT er overrasket over faldet i indtægterne fra Novo Nordisk, men bortset fra det leverer selskabet tocifrede vækstrater i omsætningen.



Det siger finansdirektør Carsten Krogsgaard om NNIT-regnskab i en e-mail, efter at NNIT har nedjustret sine omsætningsforventninger ned.



NNIT justerer forventningerne til omsætningsvæksten i år i faste valutakurser til 3-6 pct. fra tidligere 4-7 pct., mens forventtningerne til driftsmarginen fastholdes på omkring 10-10,5 pct. - ligeledes i faste valutakurser.



Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal af 2018.

.

- Desværre så vi et fald på 20 pct. i omsætningen fra Novo Nordisk. Det store fald i indtægterne fra Novo Nordisk kom uventet, og vi har måttet nedjustere forventningerne til året. Men den stærke vækst, vi oplever uden for Novo Nordisk, er betryggende, og jeg er glad for, at vi fastholder overskudsgraden, fremhæver han.



Han mener også, at regnskabet afspejler, hvor solidt NNIT kan vokse uden for sit ophav.



Novo Nordisks andel af NNIT's samlede omsætning er det seneste år faldet fra 45 pct. i første kvartal af 2017 til 37 pct. i dette års første kvartal.



- Uden for Novo Nordisk leverer vi tocifrede vækstrater i første kvartal: Omsætningen på internationale life science-kunder er vokset med mere end 20 pct., og på entreprise-segmentet er væksten i omsætningen 24 pct., oplyser han.



/ritzau/FINANS